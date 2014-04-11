فينجر: كأس الاتحاد الإنجليزي غير دوري الأبطال.. الجميع يحلم بها

لندن في 11 أبريل /أ ش أ/ أعرب المدير الفني لفريق أرسنال الانجليزي أرسين فينجر عن اعتقاده بأن هناك حالة خاصة ترتبط بكأس الاتحاد الانجليزي وهي أن هناك مزيدا من الفرق تعتقد بانها يمكنها الفوز به.

وفاز فينجر بهذه البطولة للمرة الأخيرة في عام 2005 ، عندما هزم أرسنال فريق مانشستر يونايتد بضربات الترجيح.

وقال فينجر لوسائل الإعلام: "اذا كنت في كأس الاتحاد يمكن للجميع أن يحلموا بالفوز به في بداية الموسم، بينما في دوري أبطال أوروبا يوجد سبعة فرق فقط يمكنها أن تحلم بالفوز بالبطولة".

وأضاف "فاز ويجان بالبطولة العام الماضي، هذا العام لديك شيفيلد يونايتد في نصف النهائي، مما يضفي جاذبية أكبر على المنافسة".