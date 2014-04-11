كازورلا يدعو إنيستا للانضمام إلى أرسنال

لندن فى 11 ابريل / أ ش أ / أعلن سانتى كازورلا لاعب ارسنال انه يتمنى ان يرحل اندريه إنيستا نجم برشلونه عن كامب نو وينضم الى صفوف المدفعجية في نهاية الموسم الحالي.

وقال كازورلا الذى يمثل احد الركائز الاساسية في المنتخب الاسباني الذى سيشارك في نهائيات كأس العالم القادمة بالبرازيل لوسائل الإعلام: " اذا كان بوسعي ان اختار لاعبا اجنبيا معينا كي ينضم الى ارسنال، فإنه ليس ثمة شك في ان انيستا سيكون هو هذا اللاعب حيث ارى انه لاعب متفرد ولا مثيل له على الاطلاق ".

ومن المعروف ان انيستا الذى يبلغ من العمر 29 عاما كان قد قال في وقت سابق انه يرغب في ان يعلن اعتزاله في برشلونة غير انه لم يخف على الاطلاق اهتمامه واعجابه بالكرة الانجليزية .