أخبار عاجلة

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

رغم موافقتها على قانون مزاولة المهنة.. “تمرد” التمريض تعترض على مادتين

Google+ Print
رغم موافقتها على قانون مزاولة المهنة.. “تمرد” التمريض تعترض على مادتين رغم موافقتها على قانون مزاولة المهنة.. “تمرد” التمريض تعترض على مادتين

أصدرت “تمرد” التمريض بيانً تعلن فيه موافقتها على القانون التى أصدرته بشأن مزاولة مهنة التمريض.

وقال البيان :”نحن نوافق على غالبية مواده ولكننا لدينا تعقيب على المادة الثامنة والمادة العاشرة، فالاأولى تتحدث عن ترخيص مزاولة مهنة لطلاب الامتياز بصفة مؤقتة ونحن نرفض ذلك ولكننا نوافق عليه بشروط وهي أن يتم إرفاق اللائحة الخاصة بالامتياز والموافقة عليها من جهة العمل والتعهد بتنفيذها التي يجب أن يتم تحديد فيها مدة الامتياز الخاصة بهم مع تحديد فترة تدريبية على التخصص الذي سيعمل فيه طالب الامتياز في تلك الفترة حتى يكون مساعداً للتمريض العامل وليس أساسياً،وماهي هي مسؤوليات الطالب في تلك السنة وماهي العقوبات القانونية التي تقع عالطالب وما هي الجهات المسؤولة عن حقوقه وكم عدد ساعات العمل التدريبية”.

وأضاف البيان أن المادة العاشرة التي تنص على وقف القيد فى السجلات المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون بقرار مسبب من وزير الصحة فى الحالتين الأولى الإصابة بعامل يعجزه عن مزاولة المهنة ،وذلك للمدة التى يحددها المجلس الطبي المختص وينقل إلى سجلات الغير مشتغلين”.

وأبدت “تمرد” التمريض اعتراضها على الجزء الخاص بالإصابة التى من الممكن أن تؤدى إلى إبعاد أى ممرض عن مزاولة المهنة دون تحديد المنحة المتاحة له أو الأجر الشهري أو التأميني له في ظل منعه من العمل أو من الممكن إتاحة عمل مخفف له أو إداري خلاف تلك النقطتين فالقانون نسبياً جيد جداً.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي