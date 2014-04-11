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محافظ بورسعيد : هناك خطة متكاملة لرعاية الفتيات القاصرات ببورسعيد

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محافظ بورسعيد : هناك خطة متكاملة لرعاية الفتيات القاصرات ببورسعيد محافظ بورسعيد : هناك خطة متكاملة لرعاية الفتيات القاصرات ببورسعيد

أكد اللواء سماح قنديل، محافظ بورسعيد، على أهمية الدور الحيوي التي تلعبه الجمعيات الأهلية في المشاركة المجتمعية، والمساعدة في تأهيل وتدريب الفتيات القاصرات، مشيرًا إلى أن هناك فئات أخرى تحصل على نفس الاهتمام، مثل ذوي الاحتياجات الخاصة، والمرأة المعيلة، والفئات محددودة الدخل، والأيتام، والغارمات، والمطلقات.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها محافظ بورسعيد إلي دار الفتيات، برفقة المهندس أسامة أنور، السكرتير العام، والمهندس محمد السيد، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وروساء أحياء الشرق، والمناخ، والضواحي، والعرب.

وشدد المحافظ على توفير كافة وسائل الراحة للمقيمين في الدار، وتوفير مظلة صحية لهم بأفضل الطرق، موكدًا أن هذة الفئة لابد أن تخضع لعناية خاصة، وتأهيلهم نفسيًا واجتماعيًا وتعليميًا بطريقة تتناسب مع الظروف التي يمرون بها، مشيرًا إلى أهمية العمل الخيري والتكافل الاجتماعي في بناء المجتمع الصالح والمواطنين الأسوياء.

وتوفر دار رعاية الفتيات الرعاية والحماية لهؤلاء الفتيات فتستقبلهن وتسهم بدرجة كبيرة في إعادة تأهيلهن نفسيا وهو من أصعب الأمور، خاصة وان كل واحدة منهن تشعر بالإحباط وعدم تقدير الذات ،بسبب ما تعرضت له في حياتها ودار رعاية الفتيات تحتفظ بالفتاة في الدار لحين التأكد من عدم وجود أية خطورة على حياتها إن خرجت من الدار فيتم إعادتها لأسرتها مباشرة.

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