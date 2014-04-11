مصر تشتري 230 ألف طن قمح من روسيا ورومانيا وأوكرانيا

قالت الهيئة العامة للسلع التموينية – المشتري الحكومي الرئيسي للقمح في مصر- اليوم الجمعة ، إنها تعاقدت على شراء 230 ألف طن من الأقماح الروسية ، والرومانية ، والأوكرانية للشحن في الفترة من أول إلي 10 مايو.

وقال ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس الهيئة إن متوسط إن أسعار الشراء هو 300.35 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن.

وقالت الهيئة ، إنها إشترت 55 ألف طن من القمح الروسي و120 ألف طن من القمح الروماني و55 ألف طن من القمح الاوكراني.

وتمثل أحدث مشتريات للهيئة المناقصة الدولية الثانية والعشرين التي طرحتها منذ عزل الرئيس المعزول محمد مرسي في يوليو تموز من العام الماضي. واشترت الهيئة حتى الان 4.93 مليون طن من السوق الدولية.

ومصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم بواردات سنوية تبلغ حوالي عشرة ملايين طن.