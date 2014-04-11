طالب يعتدى على زميلة ويصيبة بغيبوبة كاملة بمطروح

أعتدى طالب بالمدرسة الصناعية بمرسى مطروح، على زميله بضربه بقطعة خشبية على الرقبة من الخلف مما تسبب في دخوله في غيبوبة كاملة، وتم نقله إلى مستشفى مطروح العام للعلاج والتي قامت بتحويله إلى إحدى المستشفيات المتخصصة بالإسكندرية بسبب سوء حالته .

> تبلغ لقسم شرطة مطروح من المستشفى العام بدخول المصاب محمد – م – ص ( 15 سنة ) طالب – مقيم برج الزيتون بوسط مدينة مرسى مطروح يعاني من غيبوبة تامة وفقدان الوعي بسبب إعتداء من آخرين، وتم تحويل المصاب إلي مستشفي لوران المتخصصة بالإسكندرية للعلاج .

> وأفادت التحقيقات بشهادة عز – ا – ح – م خال المصاب الذى قرر أنة أثناء تواجد المصاب بالمدرسة الثانوية الصناعية قام سعد – ص – ر ( 15 سنة ) طالب بذات المدرسة ومقيم وادي الرمل غرب مرسى مطروح بالتعدي علية بالضرب بقطعة من الخشب علي رقبة المصاب من الخلف نتيجة مشادة كلامية بينهم، مما أدي إلي فقدانه الوعي ونفي وجود خلافات مسبقة ،وقامت إدارة المدرسة بعمل تحقيق إداري وفصل الطالب المتهم المشكو في من المدرسة .

> تحرر المحضر اللازم جنح مطروح، وجاري العرض علي النيابة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وسرعة ضبط مرتكب الواقعة .