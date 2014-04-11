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ميدو يضم ظهير أيمن شاب لقائمة الزمالك.. وغياب سمير فرج وهاني سعيد

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ميدو يضم ظهير أيمن شاب لقائمة الزمالك.. وغياب سمير فرج وهاني سعيد ميدو يضم ظهير أيمن شاب لقائمة الزمالك.. وغياب سمير فرج وهاني سعيد

قرر أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك ضم ناشئ يدعى عبد الرحمن صلاح لتعويض لقائمة الفريق الذي يواجه حرس الحدود في الدوري الممتاز لأول مرة لتعويض الغيابات على الجانب الأيمن.

ويلعب الزمالك مع مضيفه حرس الحدود يوم الأحد في الجولة الـ16 من الدوري الممتاز.

ويعاني الزمالك من الإصابات التي تضرب أحمد سمير وعمر جابر، وهو ما يترك حازم إمام في مركز الظهير الأيمن دون بديل.

وضم ميدو عمر جابر لقائمة الفريق، ولكن مشاركته غير مؤكدة حتى الآن بسبب عدم تخلصه من الإصابة.

كما يخسر الزمالك جهود أحمد سمير فرج بسبب إصابته بنزل برد قوية، وهاني سعيد لمرض والده.

ويستمر غياب حمادة طلبة وإسلام عوض بسبب الإصابة أيضا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبد الواحد السيد – محمد أبو جبل

الدفاع: محمود فتح الله - صلاح سليمان - ياسر إبراهيم - حازم إمام – محمد عبد الشافي – عبد الرحمن صلاح – عمر جابر

الوسط: أحمد توفيق - قطة - مصطفى فتحي - نور السيد - عمر إسماعيل يوسف - أوباما - مؤمن زكريا

الهجوم: دومينيك - أحمد علي - عرفة السيد

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