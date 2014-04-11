عضو بحملة السيسي: التوكيلات تقدر بمئات الألاف وحصرها يؤجل الترشح رسمياً

قال مصدر مسؤول بحملة السيسي ، إن توكيلات تأييد المواطنين التي تم جمعها من أجل ترشح وزير الدفاع السابق ،والتي تقدر بمئات الآلاف، رغم حاجته لـ25 ألف توكيل فقط ، مضيفة في الوقت ذاته أن “حصرها وفرزها يتطلب وقتا”، مما يؤجل إعلان السيسي تقدمه بأوراقه إلى اللجنة العليا للانتخابات للترشح بشكل رسمي.

في المقابل ذكر منافسه حمدين صباحي أن حملته أوشكت على الانتهاء من اكتمال التوكيلات المطلوبة.

وبجانبها قالت يارا خلف، عضو المكتب الإعلامي للحملة المركزية للمشير السيسي، لـ« صحيفة الشرق الأوسط»، أمس، إنه «لم يتم عمل إحصاء تام لعدد التوكيلات التي جمعت للسيسي حتى الآن، وإن الحملة المركزية ما زالت في طور جمع هذه التوكيلات التي تمت من كل المحافظات، وتقوم حاليا بعمل فرز وفحص لازم لها على مدار الساعات الـ24، نظرا لأنها تخطت مئات الآلاف».

وحول موعد تقدم السيسي بأوراق ترشحه، خاصة مع إنهائه لكل إجراءات الترشح ومنها الكشف الطبي اللازم، أوضحت “يارا” أن ، اللجنة حريصة على كل توكيل جرى عمله للمشير، وأن يكون صاحب التوكيل مشاركا بتأييده، وهو ما يتطلب بعض الوقت.

صحيفة الشرق الأوسط