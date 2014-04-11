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مسؤول روسي: مشكلة “الغاز” الرئيسية مع أوكرانيا هي الديون المترتبة على كييف

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مسؤول روسي: مشكلة “الغاز” الرئيسية مع أوكرانيا هي الديون المترتبة على كييف مسؤول روسي: مشكلة “الغاز” الرئيسية مع أوكرانيا هي الديون المترتبة على كييف

أوكرانيا وروسيا

أكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي، أن المشكلة الرئيسية لقضية الغاز بين روسيا وأوكرانيا تتمثل في الديون المترتبة على كييف.

وأعرب بيسكوف – حسبما أفادت قناة “روسيا اليوم” – عن أسف بلاده حيال الإهمال غير المتعمد أو المقصود للجزء الرئيسي من المشكلة المتمثل في الدين الهائل المترتب على أوكرانيا مقابل الغاز المباع لها.

وأضاف المسؤول الروسي أنه “يصعب تفهم تقييمات أمريكا المتعلقة بالحديث عن عدالة الأسعار أو إجحافها نظرا لأنها تصدر في مثل هذه الحالة عن طرف ثالث ليس له أي صلة بسوق الغاز في أوروبا، ولا يحمل في العقد المبرم صفة بائع أو مشتر للغاز”.

وأكد بيسكوف أن المعضلة الرئيسية تكمن في الدين الأوكراني وفي عجز كييف عن تنفيذ التزاماتها وغياب أي فرصة لإزالة هذا العجز مستقبلا، الأمر الذي يمثل معضلة كبرى بالنسبة الى الجانب الروسي.

وأشار المسؤول الروسي الى أن العمل مستمر بشكل مكثف عبر قنوات المؤسسات المالية الدولية، والجدل على اشده بين دول الاتحاد الأوروبي، الدول التي اعترفت بدستورية وشرعية الانقلاب على الحكم في كييف، هذه الدول تناقش بحدة قضية مساعدة أوكرانيا دون ان تقدم لها في الواقع أي دعم – على حد قوله-.

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