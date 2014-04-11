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أويحيى ينجح فى عقد تجمع انتخابى لصالح بوتفليقة فى ولاية بجاية الجزائرية

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أويحيى ينجح فى عقد تجمع انتخابى لصالح بوتفليقة فى ولاية بجاية الجزائرية أويحيى ينجح فى عقد تجمع انتخابى لصالح بوتفليقة فى ولاية بجاية الجزائرية

أحمد أويحيى

نجح أحمد أويحى، وزير الدولة ومدير ديوان رئاسية الجمهورية الجزائرية، فى تنشيط وعقد تجمع انتخابى لصالح المرشح المستقل عبد العزيز بوتفليقة فى ولاية بجاية اليوم الجمعة.

ويأتي ذلك بخلاف عبد المالك سلال مدير حملة بوتفليقة الذى اضطر الاسبوع الماضى لاغاء تجمعه فى هذه الولاية ـ التابعة لمنطقة القبائل التى يسكنها الامازيغ ـ بعد أن حال المتظاهرون دون انعقاد التجمع عندما حاصروا دار الثقافة بالولاية وقاموا برشق سيارات الأمن التى أقلت الصحفيين بالحجارة.

وتمكن اويحى ـ ممثل حملة بوتفليقة ـ فى هدوء شديد من القاء كلمة باللغة الامازيغية استغرقت 45 دقيقة أمام الحاضرين وغالبيتهم من الشباب اثنى فيها على ضحايا الربيع الامازيغى الأسود الذى عاشته منطقة القبائل عام 2001 كما اشاد بالزعيم التاريخى لحزب جبهة القوى الاشتراكية حسين آيت أحمد ـ وهو الحزب المحسوب على منطقة القبائل ـ مذكرا ـ فى الوقت نفسه ـ بماضى المنطقة التاريخى خلال حرب التحرير .

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