ضبط 5 “إخوان” فى مسيرة بالإسكندرية وبحوزتهم منشورات تدعو للعنف

رصدت المتابعة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية قيام بعض ‏أنصار تنظيم الإخوان بتنظيم مسيرة محدودة فى منطقة شرق ‏المدينة عقب صلاة الجمعة، مرددين هتافات معادية للقوات المسلحة و ‏الشرطة وتحث على العنف ضد أجهزة الدولة،ما أدى إلى تعطيل الحركة المرورية و ‏المواصلات العامة و الخاصة.

وتدخلت على الفور القوات المشتركة فى الأقوال ‏الأمنية و تمكنت من تفريق تلك المسيرات،وتم ضبط خمسة من المشاركين بالمسيرات من أعضاء تنظيم الإخوان و بحوزتهم علامات رابعة وكاميرا ديجتال وكمية من المنشورات التى تدعو للعنف ضد الشرطة و القوات المسلحة و القضاء وكمية من الألعاب النارية و الشماريخ،جارى العرض على النيابة العامة.