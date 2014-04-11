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ضبط 5 “إخوان” فى مسيرة بالإسكندرية وبحوزتهم منشورات تدعو للعنف

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ضبط 5 “إخوان” فى مسيرة بالإسكندرية وبحوزتهم منشورات تدعو للعنف ضبط 5 “إخوان” فى مسيرة بالإسكندرية وبحوزتهم منشورات تدعو للعنف

ضبط

رصدت المتابعة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية قيام بعض ‏أنصار تنظيم الإخوان بتنظيم مسيرة محدودة فى منطقة شرق ‏المدينة عقب صلاة الجمعة، مرددين هتافات معادية للقوات المسلحة و ‏الشرطة وتحث على العنف ضد أجهزة الدولة،ما أدى إلى تعطيل  الحركة المرورية و ‏المواصلات العامة و الخاصة.

وتدخلت على الفور القوات المشتركة فى الأقوال ‏الأمنية و تمكنت من تفريق تلك المسيرات،وتم ضبط خمسة من المشاركين بالمسيرات من أعضاء تنظيم الإخوان و بحوزتهم علامات رابعة  وكاميرا ديجتال وكمية من المنشورات التى تدعو للعنف ضد الشرطة و القوات المسلحة و القضاء وكمية من الألعاب النارية و الشماريخ،جارى العرض على النيابة العامة.

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