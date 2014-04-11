ضبط 5 “إخوان” فى مسيرة بالإسكندرية وبحوزتهم منشورات تدعو للعنف

رصدت المتابعة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية قيام بعض أنصار تنظيم الإخوان بتنظيم مسيرة محدودة فى منطقة شرق المدينة عقب صلاة الجمعة، مرددين هتافات معادية للقوات المسلحة و الشرطة وتحث على العنف ضد أجهزة الدولة،ما أدى إلى تعطيل الحركة المرورية و المواصلات العامة و الخاصة.
وتدخلت على الفور القوات المشتركة فى الأقوال الأمنية و تمكنت من تفريق تلك المسيرات،وتم ضبط خمسة من المشاركين بالمسيرات من أعضاء تنظيم الإخوان و بحوزتهم علامات رابعة وكاميرا ديجتال وكمية من المنشورات التى تدعو للعنف ضد الشرطة و القوات المسلحة و القضاء وكمية من الألعاب النارية و الشماريخ،جارى العرض على النيابة العامة.