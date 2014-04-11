جوزيه: مصر مليئة بالمواهب.. وسيظهر نجوم مثل تريكة وبركات

قال مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق للنادي الأهلى أن مصر مليئة بالمواهب، وسيظهر نجوم مثل محمد أبو تريكة ومحمد بركات لاعبي الفريق المُعتزلين.

وأكد جوزيه على أنه لابد من خروج المواهب فى سن صغير للإحتراف فى الدول الأوربية مثل محمد صلاح الذى يتألق يومًا بعد الآخر وأتوقع له مستقبل كبير.

ونفى جوزيه في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي الأهلي أن يكون قد تلقى عرضًا لتدريب النادى الأهلى مرة أخرى، حيث أوضح أنه حتى لو عُرض عليه ذلك سيرفض لأن الظروف التى ترك الأهلى بسببها مازالت موجودة، من عدم استقرار الأوضاع فى والنشاط الرياضى .

وقال جوزيه أنه يمتلك العديد من العروض لتدريب بعض الأندية الكبيرة فى أفريقيا، لكنه لا يفكر فى التدريب حاليًا وفى حالة وجود عرض مغرى سيقوم بدراسته .

وعن الانتقادات التى تم توجيها له بسبب تواجده فى مصر مرات كثيرة أشار أن هذا شأن شخصى ووجوده فى مصر بسبب ارتباطه بعمل وليس بسبب كرة القدم.