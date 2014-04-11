غدًا.. وزير الطيران ورئيسا "القابضة" و"المصرية" يتفقدون مطار الأقصر

يتجه فى الساعات الأولى من صباح غدٍ السبت، الطيار حسام كمال، وزير الطيران المدنى، والدكتور محمود عصمت، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والطيار جاد الكريم نصر، رئيس الشركة المصرية للمطارات، إلى مطار الأقصر الدولى فى زيارة تستغرق عدة ساعات، يتفقدون خلالها صالتى السفر والوصول؛ لمتابعة كيفية التشغيل الآمن للمطار، وبعض المشروعات القائمة، وتفقد الأسواق الحرة، والتقاء العاملين من كل الجهات العاملة فى مجال الطيران المدنى.

> وأكد الطيار جاد الكريم نصر، رئيس الشركة المصرية للمطارات، فى تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن زيارة وزير الطيران الطيار حسام كمال، تأتى ضمن سلسلة الزيارات التى يقوم بها إلى كل المطارات التابعة لشركة المطارات.

وأشار نصر إلى أنه سيكون فى استقبال الوزير ورئيسى القابضة والمطارات، اللواء طارق سعد الدين، محافظ الأقصر، والكابتن محمود العربى، مدير مطار الأقصر الدولى، وعدد من قيادات الشركة المصرية للمطارات.