جوزيه: كوكاكولا لونها أحمر مثل مصر والأهلي

تمنى البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للأهلي أن تنتج بطولة كوبا كوكاكولا جيل يحمل أسم الكرة المصرية في المستقبل.

وألقى جوزيه كلمته في حفل ختام الموسم الثاني من بطولة كوبا كوكاكولا.

وقال جوزيه: "شرف لي وجودي في الموسم الثاني لكوبا كوكاكولا، وأعتقد أنها ستمثل مستقبل الكرة المصرية".

وأضاف "كوكاكولا عائلة تمتاز باللون الأحمر .. وأيضا علم مصر يحمل اللون الأحمر .. وبالطبع الأهلي".

وقام جوزيه باختيار عدد من اللاعبين للاستمرار في كوبا كوكاكولا.

وأشار "أتمنى أن أكون وفقت في اختيار اللاعبين، ولكن كوكاكولا سنحت الفرصة للجميع .. فمن لن يصبح لاعبا محترفا سيكون مشجعا".

وأتم "أشكر الجميع".