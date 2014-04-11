بالفيديو: امرأة تضرب هيلاري كلينتون بالحذاء

أقدمت سيّدة على رمي وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة Hillary Clinton بحذائها، أثناء حضورها مؤتمراً في مدينة "لاس فيغاس" (ولاية نيفادا).

وفي التفاصيل أنه بعد دقائق قليلة من اعتلاء Clinton خشبة المسرح لإلقاء كلمة حول موضوع إعادة تصنيع النفايات، قامت سيّدة بإلقاء حذائها عليها أمام حوالى ألف شخص كانوا موجودين في القاعة.

ومن حسن حظ Clinton أنّ الحذاء مرّ فوق رأسها، من دون أن تُصاب الوزيرة بأيّ أذى.

وكان اللافت ردّة فعل Clinton التي أضحكت جميع الحضور، حين قالت بطريقة ساخرة: "هل كان هذا حذاء...لم أكن أعلم أنّ موضوع النفايات استفزازيّ إلى هذا الحدّ".

يُذكر أنّ رجال الأمن قاموا باعتقال المرأة على الفور للتحقيق معها ومعرفة دوافع العمل الذي أقدمت عليه، فيما أكملت Hillary Clinton محاضرتها من دون أيّ تأثّر بما جرى.

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