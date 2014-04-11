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مدرب برشلونة : سأكون سعيدًا لو توّجنا بلقب هذا الموسم

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مدرب برشلونة : سأكون سعيدًا لو توّجنا بلقب هذا الموسم مدرب برشلونة : سأكون سعيدًا لو توّجنا بلقب هذا الموسم

تاتا مارتينو

أقر مدرب برشلونة، الأرجنتيني خيراردو “تاتا” مارتينو اليوم بأن فريقه فشل بإقصائه أمام أتلتيكو مدريد من دوري الأبطال، لكنه أكد أنه سيكون سعيدًا إذا ما فاز بأحد اللقبين الذي لايزال ينافس عليهما، كأس الملك ودوري الليجا.

وأشار مدرب البلاوجرانا في مؤتمر صحفي الجمعة عقب مران الفريق استعدادًا لمواجهة مضيفه غرناطة غدًا في الدوري المحلي “نحن فشلنا في التشامبيونز ليج، سيظل فشلًا بالنسبة لنا لنهاية الموسم مهما حدث في الكأس والليجا، لكني سأكون سعيدًا إذا ما فزنا بلقب”.

وأوضح مارتينو “أنا فخور بتدريب هؤلاء اللاعبين وسعيد بمركزي الحالي، فقلة هم من يستطيعون تدريب برشلونة”.

وأكد المدرب أن لاعبين يعون جيدًا أهمية لقاء غرناطة غدًا، الذي ينافس من أجل البقاء في الليجا، وهي المباراة التي لا يمكن لبرشلونة عدم تحقيق الفوز فيها لعدم فقدانه قطار المنافسة على صدارة الدوري المحلي.

وقال “المباريات الست القادمة في الليجا بمثابة ست نهائيات، والكأس نهائي آخر، فريقي لديه القدرة على العودة بقوة” ضاربًا مثلًا بتتويجه بلقب الليجا رغم إقصائه من نصف نهائي التشامبيونز ليج الموسم الماضي على يد بايرن ميونخ.

وشدد “الفوز بالمباريات الست القادمة يضمن لنا لقب الليجا، سيعتمد الأمر علينا”.

وكالات

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