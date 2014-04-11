روسيا تتوقع ردًا على خطاب بوتين إلى أوروبا بشأن أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لارفروف اليوم الجمعة عن تسليم خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى 18 رئيسا أوروبيا حول الوضع في أوكرانيا، مشيرا إلى أنهم أخذوه على محمل الجد.

وأشار إلى أن القادة الأوروبيين وعدوا بدراسة الخطاب بسرعة وإعداد الرد. وأعرب لافروف عن أمله بأن تكون الردود بناءة- كما نشر موقع صوت روسيا – .

وكان الرئيس الروسي قد بعث برسائل إلى رؤساء أوروبا الشرقية والغربية يوم الخميس بصدد قضية الديون الأوكرانية مقابل الغاز. وأشار بشكل خاص إلى أن روسيا ساعدت أوكرانيا بمبلغ 35.4 مليار دولار من خلال تقليل أسعار الغاز الروسي على مدى السنوات الأربع الماضية. واقترح إجراء مشاورات وزارية فورية للعمل على اتخاذ تدابير منسقة لتحقيق الاستقرار في اقتصاد أوكرانيا وضمان توريد الغاز الروسي وفقاً لشروط العقود.