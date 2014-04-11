ايرباص فرنسية ومقاتلة روسية اقتربتا لمسافة خطرة فوق موسكو

ذكرت صحيفة ايزفستيا الروسية ، الجمعة أن طائرة ركاب تابعة لشرطة الطيران الفرنسية اير فرانس وقاذفة روسيا حلقتا على مسافة قريبة جدا وخطيرة على ارتفاع آلاف الامتار في سماء موسكو في 14 مارس.

وقال مصدر في الوكالة الروسية الاتحادية للطيران (روسافياتسيا) للصحيفة ، إن طائرة الايرباص ايه 319 التابعة لشركة الطيران الفرنسية حلقت بعيد اقلاعها من مطار شيريمتييفو في موسكو في رحلة متوجهة الى باريس، على بعد نحو مئة متر عن قاذفة من طراز توبوليف تي يو-95.

وأضاف بجانبه أن ، الطائرة العسكرية الروسية كانت قريبة إلى درجة أن أفراد الطاقم سمعوا هدير مراوح القاذفة التي يعود تصميمها الى الحقبة السوفياتية.

واحتج قائد الطائرة الفرنسية بعد ذلك على الوضع الخطر بسبب قرب الطائرة الروسية في رسالة وصلت الى الهيئة الروسية عن طريق وزارة الخارجية الفرنسية، حسب الصحيفة نفسها.

واشارت ايزفستيا الى ان المسافة الدنيا التي يفترض ان تفصل بين طائرتين في السماء محددة بالف قدم (305 امتار).

> لكن الادارة العامة للمراقبة الجوية في المنطقة ترى ان هذا الوضع لم يكن يشكل اي خطر.

واقتربت الطائرتان من بعضهما بعدما ارتفعت الطائرة الفرنسية الى ثمانية آلاف متر بينما كانت القاذفة تقوم بهبوط.

وذكر مصدر ملاحي للصحيفة نفسها ان الحادث قد يكون مرتبطا بتأخر طائرة الايرباص التي كان يفترض ان تقلع عند الساعة 14,50 لكنها غادرت المطار في الساعة 15,03.

وقال المدير العام للمراقبة الجوية في منطقة موسكو ايغور مويسينكو للصحيفة ان تفاصيل الوقائع والمسؤوليات ستحدد في ختام اعمال لجنة تقوم بالتحقيق في الحادث.