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أنشيلوتي: رونالدو لن يُشارك في نهائي كأس الملك إذا لم يكن جاهزا بنسبة 100%

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أنشيلوتي: رونالدو لن يُشارك في نهائي كأس الملك إذا لم يكن جاهزا بنسبة 100% أنشيلوتي: رونالدو لن يُشارك في نهائي كأس الملك إذا لم يكن جاهزا بنسبة 100%

رونالدو بجوار أنشيلوتي

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو لن يشارك في نهائي كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة في حالة عدم جاهزيته بشكل كامل.

وأوضح أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عشية مواجهة ألميريا بالليجا “سنتجنب أي مخاطر لرونالدو، إذا لم يتعاف بالشكل الكامل لن يلعب نهائي كأس الملك”.

ويعاني رونالدو من تمزق في العضلة الخلفية للفخذ وبالتحديد في الوتر الرضفي، وهو ما يستلزم خضوع اللاعب لراحة سلبية لمدة أسبوعين على الأقل، وهو ما يعني غيابه عن نهائي كأس الملك، واقتراب غيابه عن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأضاف المدير الفني الإيطالي “تحدثت مع كريستيانو، هو حزين للغاية، فهي لحظات هامة للغاية في الموسم، ولكني أتوقع أن يتعافى سريعا، ولكن بالتأكيد سنتجنب أي مخاطر”.

وأضاف “إصابة الوتر الرضفي معقدة، ويجب الحذر في علاجها، ونعتقد أن تلك الإصابة قد وقعت في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال أمام بورسيا دورتموند”.

وكالات

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