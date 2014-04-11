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حسن شاهين يطالب بإقالة وزيري الكهرباء والبترول لدعمهما للسيسى

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حسن شاهين يطالب بإقالة وزيري الكهرباء والبترول لدعمهما للسيسى حسن شاهين يطالب بإقالة وزيري الكهرباء والبترول لدعمهما للسيسى

حسن شاهين

قال حسن شاهين المتحدث الإعلامي لحملة المرشح حمدين صباحي، إن صباحي لن يكون دمية و ديكور في مسرحية ، و ما بدر من بعض موظفي الشهر العقاري في الهجوم على مندوبي حملة حمدين صباحي، يثبت عدم وقوف أجهزة الدولة بحيادية أمام جميع المرشحين ، بالإضافة إلى أن وزيري الكهرباء و البترول الذان دعما المرشح عبد الفتاح من خلال احدى اللقاءات التلفزيونية دون اتخاذ أي اجراءات قانونية ضدهم ، وهذا يخالف لما صرح به رئيس الوزراء بالتزام الحياد أمام جميع المرشحين.

وأضاف شاهين فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء “أونا”، “نحن لن نسمح بعودة الحزب الوطني الذي من الملاحظ تواجد قيداته بشكل ملحوظ في الشارع المصري لتدعيم المنافس الاخر عبدالفتاح السيسي، وإن هذه القيادات تعمل أمام مقار الشهر العقاري لجمع توكيلات تدعم المرشح عبدالفتاح السيسي.

 

المراسل: (شمس الدين مرتضى وعمر عبد الناصر)

 

 

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أونا

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