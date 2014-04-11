أخبار عاجلة

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

ضبط 60 تمثال أثري و100 ورقة بردي بمنزل عاطل بالمنيا‎

Google+ Print
ضبط 60 تمثال أثري و100 ورقة بردي بمنزل عاطل بالمنيا‎ ضبط 60 تمثال أثري و100 ورقة بردي بمنزل عاطل بالمنيا‎

أرشيفية

داهمت سلطات الأمن بالمنيا، منزل عاطل مقيم بقرية بني مر، التابعه لمركز العدوة شمال غربي المحافظة، وضبطت 60 تمثال و100 ورقة بردي يشتبه في أثريتها.

تلقي اللواء أسامه متولي مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد سامي سنوسي مأمور مركز شرطة العدوة، بورود معلومات لوحدة المباحث، بحيازة رضا “ع.ح”، 48 سنة، عاطل، وشهرته “رضا حلاوه”، ومقيم بقرية بني وركان التابعه لدائرة المركز، بحيازة قطع أثريه متنوعه بمنزله.

وبتقنين الإجراءات والتنسيق مع مباحث الآثار برئاسة العميد عبد السميع فرغلي، ومداهمة منزله، تم ضبط 60 تمثال، و100 ورقة بردي يشتبه في أثريتها.

حرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتقرر تشكيل لجنة من خبراء الآثار لفحص المضبوطات لتحديد مدى أثريتها من عدمه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا