ضبط 60 تمثال أثري و100 ورقة بردي بمنزل عاطل بالمنيا‎

داهمت سلطات الأمن بالمنيا، منزل عاطل مقيم بقرية بني مر، التابعه لمركز العدوة شمال غربي المحافظة، وضبطت 60 تمثال و100 ورقة بردي يشتبه في أثريتها.

تلقي اللواء أسامه متولي مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد سامي سنوسي مأمور مركز شرطة العدوة، بورود معلومات لوحدة المباحث، بحيازة رضا “ع.ح”، 48 سنة، عاطل، وشهرته “رضا حلاوه”، ومقيم بقرية بني وركان التابعه لدائرة المركز، بحيازة قطع أثريه متنوعه بمنزله.

وبتقنين الإجراءات والتنسيق مع مباحث الآثار برئاسة العميد عبد السميع فرغلي، ومداهمة منزله، تم ضبط 60 تمثال، و100 ورقة بردي يشتبه في أثريتها.

حرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتقرر تشكيل لجنة من خبراء الآثار لفحص المضبوطات لتحديد مدى أثريتها من عدمه.