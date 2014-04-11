توريه: الفوز على ليفربول بداية التتويج بالدوري

مانشستر فى 11 أبريل /أ ش أ/ أكد الإيفواري يايا توريه نجم مانشستر سيتي يوم الجمعة أن مواجهة الفريق مع ليفربول في الانفيلد يوم الأحد المقبل ستحسم مصير الدوري الانجليزي لهذا الموسم.

ويتقدم ليفربول بفارق أربع نقاط على مانشستر سيتي في قمة الدوري مع بقاء خمس مباريات على نهاية الموسم في أول مرة ينافس فيها الفريق الأحمر حتى النهاية على اللقب منذ 24 عاما غير ان السيتيزن لعبوا مباراتين أقل.

ويرى توريه أن تخطي مباراة ليفربول دون التعرض للهزيمة سوف يزيد من حظوظ الفريق في الفوز باللقب حال فوزه بالمباراتين المؤجلتين.

وقال توريه في تصريحات لصحيفة "دايلى ميل": "المباراة ستكون مهمة للغاية، ندرك مدى صعوبتها هي وباقي المباريات في الموسم خاصة تلك التي سنخوضها مع فرق تصارع من أجل النجاة من الهبوط ..ولكن أهم شئ أن نسعى للحصول على نتيجة جيدة من لقاء ليفربول ".

وأضاف توريه "بعد ذلك علينا أن نواصل الأداء الجيد لأنه إذا اردنا الفوز بالدوري، فعلينا الفوز بجميع مبارياتنا".