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الداخلية ترصد إحدى المسيرات بدار السلام وتضبط إثنين بحوزتهم أسلحة نارية

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الداخلية ترصد إحدى المسيرات بدار السلام وتضبط إثنين بحوزتهم أسلحة نارية الداخلية ترصد إحدى المسيرات بدار السلام وتضبط إثنين بحوزتهم أسلحة نارية

أرشيفية

صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية أنه فى إطار المتابعات الأمنية لتحركات عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى اليوم الجمعة فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة وقوات الأمن المركزى من رصد إحدى المسيرات بشارع الكنيسة بمنطقة دار السلام ، وبحوزة بعض من في المسيرة على أسلحة نارية وتم التعامل معهم مباشرة وتفريقهم وضبط كل من محمد ضهران الدسوقى عبدالرحمن – سن 31 – من مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية وبحوزته ( بندقية خرطوش ، و 9 طلقات خرطوش ) .

وعلى أحمد عبدالعزيز سعدواى سن 23 من منطقة البساتين بالقاهرة وبحوزته ( 2 فرد خرطوش ، و عدد من الطقات الخرطوش ) وتواصل الأجهزة الأمنية متابعتها .

ا.ش.ا

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