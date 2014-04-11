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مديرية أمن الإسكندرية تلقى القبض على 5 أفراد

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مديرية أمن الإسكندرية تلقى القبض على 5 أفراد مديرية أمن الإسكندرية تلقى القبض على 5 أفراد

أرشيفية

رصدت المتابعة الأمنية قيام بعض ‏أنصار تنظيم الإخوان، بتنظيم مسيرة محدودة في منطقة شرق ‏المدينة، عقب صلاة الجمعة، مرددين هتافات معادية للقوات المسلحة والشرطة، وتحث على العنف ضد أجهزة الدولة، ومعطليين للحركة المرورية والمواصلات العامة والخاصة.

على الفور، تدخلت القوات المشتركة فى الأقوال ‏الأمنية، وتمكنت من تفريق تلك المسيرات، وضبط 5 من المشاركين بالمسيرات من أعضاء تنظيم الإخوان، وبحوزتهم علامات رابعة و”كاميرات ديجتال”، وكمية من المنشورات التى تدعو للعنف ضد الشرطة والقوات المسلحة والقضاء، وكمية من الألعاب النارية والشماريخ، وجارى العرض على النيابة العامة.

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