تشيلسي يتراجع: لم نضع شرطًا لمنع كورتوا من المشاركة أمامنا

أكد المدير التنفيذي لنادي تشيلسي، رون جورلاي، اليوم الجمعة أنه “لم يكن هناك شك قط” في أن حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا، المعار من (البلوز) إلى أتلتيكو مدريد، يمكنه اللعب أمام الفريق الإنجليزي.

وأكد جورلاي عقب قرعة الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي أسفرت عن مواجهة بين الفريقين “تم التوقيع على الإعارة مطلع الموسم. يمكنه اللعب أمام تشيلسي، لم يتم التشكيك في ذلك قط”.

وفي تصريحاته لشبكة “سكاي سبورتس”، علق المدير التنفيذي للنادي اللندني قائلًا “فيما يتعلق بالبيان “الصادر عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم”، سندرسه خلال الساعات المقبلة. على حد علمنا، التزمنا بقواعد الإعارة. يمكنه اللعب أمام تشيلسي إذا ما أرادوا الدفع به”.

وحذر إنريكي سيريزو رئيس نادي أتلتيكو مدريد أمس من أن الحارس “لا يمكنه اللعب” في حالة الوقوع أمام تشيلسي، بسبب شرط جزائي في عقد الإعارة يجبر النادي الإسباني على دفع مبلغ إذا ما أراد إشراكه.

لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “ويفا” قال اليوم في بيان رسمي إن هذا الشرط “لاغ” و”لا يمكن تطبيقه”.

وأضاف البيان “رابطة دوري الأبطال واللائحة التأديبية للاتحاد الأوروبي توضحان تمامًا أنه من الممنوع منعا باتا على أي ناد أن يمارس، أو أن يحاول ممارسة، أي تأثير على اللاعبين الذين يمكن لناد آخر الدفع بهم “أو عدم الدفع بهم” في مباراة ما”.

يذكر أن كورتوا “21 عامًا”، انضم إلى تشيلسي عام 2011 قادما من جينك البلجيكي مقابل نحو تسعة ملايين يورو، وهو مرتبط بعقد معه حتى عام 2016 ، ولكنه يلعب مع أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة منذ ثلاثة أعوام.

وسيستضيف أتلتيكو فريق “البلوز” على ملعبه فيسنتي كالديرون يوم 22 من الشهر الجاري في لقاء الذهاب، قبل أن يحل ضيفًا عليه في “ستامفورد بريدج” في 30 من نفس الشهر.

وكالات