مقتل 11من “داعش” في عملية أمنية بمحافظة الأنبار العراقية

أعلنت قيادة العمليات المشتركة بالعراق عن مقتل 11 عنصرا من تنظيم داعش في عملية أمنية بمحافظة الأنبار ، نحو 110 كم غرب العاصمة بغداد .

وذكر بيان للقيادة اليوم الجمعة، أن الفرقة الثامنة وبالتنسيق مع طيران الجيش العراقي قامت بعملية مطاردة لفلول داعش وقتلت 7 من عناصر التنظيم الإرهابي ودمرت ثلاث سيارات تحمل رشاشات أحادية في منطقة الملاحمة .

وأضاف البيان أن فرقة التدخل السريع الأولى ضمن عمليات الأنبار دمرت سيارة نوع “بيك أب” تحمل سلاحا رشاشا أحادي وقتلت أربعة إرهابيين خلال عملية أمنية بالقرب من جسر الموظفين بالمحافظة .

وكانت قيادة عمليات الأنبار أعلنت في وقت سابق اليوم عن مقتل القائد العسكري لتنظيم داعش المدعو طالب أبو دجانه واعتقال 7 من مساعديه وسط الرمادي مركز المحافظة .

وتشهد محافظة الأنبار منذ أكثر من ثلاثة أشهر عملية عسكرية واسعة النطاق تشارك فيها مختلف قطاعات القوات الأمنية بمساندة العشائر لملاحقة مسلحي تنظيم داعش .

ا.ش.ا