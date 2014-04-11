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مقتل 11من “داعش” في عملية أمنية بمحافظة الأنبار العراقية

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مقتل 11من “داعش” في عملية أمنية بمحافظة الأنبار العراقية مقتل 11من “داعش” في عملية أمنية بمحافظة الأنبار العراقية

أعلنت قيادة العمليات المشتركة بالعراق عن مقتل 11 عنصرا من تنظيم داعش في عملية أمنية بمحافظة الأنبار ، نحو 110 كم غرب العاصمة بغداد .

وذكر بيان للقيادة اليوم الجمعة، أن الفرقة الثامنة وبالتنسيق مع طيران الجيش العراقي قامت بعملية مطاردة لفلول داعش وقتلت 7 من عناصر التنظيم الإرهابي ودمرت ثلاث سيارات تحمل رشاشات أحادية في منطقة الملاحمة .

وأضاف البيان أن فرقة التدخل السريع الأولى ضمن عمليات الأنبار دمرت سيارة نوع “بيك أب” تحمل سلاحا رشاشا أحادي وقتلت أربعة إرهابيين خلال عملية أمنية بالقرب من جسر الموظفين بالمحافظة .

وكانت قيادة عمليات الأنبار أعلنت في وقت سابق اليوم عن مقتل القائد العسكري لتنظيم داعش المدعو طالب أبو دجانه واعتقال 7 من مساعديه وسط الرمادي مركز المحافظة .

وتشهد محافظة الأنبار منذ أكثر من ثلاثة أشهر عملية عسكرية واسعة النطاق تشارك فيها مختلف قطاعات القوات الأمنية بمساندة العشائر لملاحقة مسلحي تنظيم داعش .

ا.ش.ا

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