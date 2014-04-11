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غدا.. انطلاق الحملة العمالية لدعم ترشح السيسى للرئاسة

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غدا.. انطلاق الحملة العمالية لدعم ترشح السيسى للرئاسة غدا.. انطلاق الحملة العمالية لدعم ترشح السيسى للرئاسة

يطلق الاتحاد العام لنقابات العمال غدا الحملة العمالية لدعم المشيرعبد الفتاح السيسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية وذلك بحضور أعضاء الحملة الرئيسية للمشير "السيسى".

كما من المقرر أن يتم بحث خطة التحرك العمالى داخل المواقع العمالية وفى المحافظات لدعم الفريق السيسى فى انتخابات الرئاسة .

وتضم اللجنة المشرفة على الحملة العمالية لدعم السيسى 23 عضوا منهم "8" أعضاء من الاتحاد العام لنقابات عمال وهم جبالى المراغى رئيس الاتحاد وعبد الفتاح ابراهيم نائب الرئيس وجمال عقبى امين الصندوق وعبد المنعم الجمل ومحمد سعفان ومحمد سالم ومحمد وهب الله وحسام عماد الدين اعضاء بالاتحاد كما يشترك بالحملة كل من الدكتورأحمد خيرى بصفته رئيسا لاتحاد عمال مصر القومى وعلى البدرى رئيس تحاد العمال الحر والدكتور أسامة عبد اللطيف رئيس اتحاد النقابات المصرية وممثلين عن فلاحى وصيادى مصر .

ومن جانبه، أكد جمال عقبى أمين صندوق اتحاد العمال أن انطلاق الحملة يأتى فى اطار القرار الذى اتخذه الاتحاد العام خلال اجتماعه الاسبوع الماضى بحضور مجالس ادارة النقابات العامة والاتحادات العمالية بالمحافظات والذى تقرر فيه جعل مقر اتحاد العمال غرفة مركزية للحملة ويتبعها فروع بالاتحادات المحلية بالمحافظات.
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