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دوريات أمنية من الجيش والشرطة لتمشيط منطقة اشتباكات أسوان

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دوريات أمنية من الجيش والشرطة لتمشيط منطقة اشتباكات أسوان دوريات أمنية من الجيش والشرطة لتمشيط منطقة اشتباكات أسوان

تواصل مديرية أمن أسوان، برئاسة اللواء حسن السوهاجى مدير أمن أسوان، اليوم الجمعة، حملاتها الأمنية لتمشيط محيط منطقة الاشتباكات التى وقعت بين قبيلتى الدابودية والهلالية بمنطقة السيل الريفى وخور عواضة شرق مدينة أسوان.

تهدف الحملات الأمنية المشتركة بين الشرطة والقوات المسلحة، والمكونة من سيارة فض شغب ومدرعتين تابعتين للقوات المسلحة وسيارات أمن مركزى وناقلة جنود، بالإضافة إلى سيارة تابعة للحماية المدنية، إلى تمشيط منطقة الأحداث الدامية من أحداث العنف ونزع السلاح، ومنعاً لتجدد أى أعمال شغب بين الطرفين.

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