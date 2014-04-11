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الأرصاد: غدًا طقس لطيف بالسواحل الشمالية معتدل بالوجه البحرى والقاهرة

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الأرصاد: غدًا طقس لطيف بالسواحل الشمالية معتدل بالوجه البحرى والقاهرة الأرصاد: غدًا طقس لطيف بالسواحل الشمالية معتدل بالوجه البحرى والقاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية غدًا السبت طقسًا لطيفًا على السواحل الشمالية معتدل الحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلاً، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والمتوسطة والعالية جنوبًا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على الوجه البحرى والقاهرة والسواحل الشمالية ومدن القناة والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.
> وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيهما ما بين متر إلى مترين والرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 15 27
> الإسكندرية 13 24
> مطروح 14 20
> بورسعيد 17 22
> دمياط 17 22
> بلطيم 15 23
> الإسماعيلية 14 27
> السويس 15 28
> العريش 11 23
> نخل 9 28
> طابا 10 29
> الطور 16 26
> مرسى علم 13 30
> الغردقة 17 30
> شرم الشيخ 21 28
> رفح 11 22
> كاترين 9 23
> سيوة 12 29
> المنيا 13 29
> الفيوم 14 29
> رأس سدر 16 26
> أبوسمبل 19 35
> وسط الدلتا 15 27
> أسيوط 14 30
> سوهاج 15 31
> الأقصر 17 33
> أسوان 19 34
> شلاتين 24 30
> حلايب 23 28
> الوادى الجديد 15 31
> قنا 15 33
> نويبع 20 27
> السلوم 14 22

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 28 41
> المدينة 23 32
> الرياض 23 34
> المنامة 25 29
> أبوظبى 23 35
> الدوحة 25 35
> الكويت 23 34
> دمشق 10 29
> بيروت 15 24
> عمان 14 24
> القدس 13 26
> غزة 14 22
> بغداد 16 33
> مسقط 26 35
> صنعاء 12 28
> الخرطوم 27 38
> طرابلس 15 29
> تونس 14 24
> الجزائر 14 25
> الرباط 14 20
> نواكشوط 19 28

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 3 14
> أسطنبول 9 14
> إسلام آباد 17 28
> نيودلهى 21 38
> جاكرتا 24 30
> بكين 10 21
> كوالامبور 24 34
> طوكيو 8 19
> أثينا 10 18
> روما 11 18
> باريس 5 16
> مدريد 10 23
> برلين 6 15
> لندن 6 14
> مونتريال 3 12
> موسكو -1 9
> نيويورك 9 20
> واشنطن 12 23

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