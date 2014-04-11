ريبري: مواجهة ريال مدريد ستكون بين أفضل فريقين هجوميين في العالم

برلين، (إفي): أكد الفرنسي فرانك ريبيري لاعب وسط بايرن ميونخ الألماني اليوم، أن جولة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي تجمع فريقه وريال مدريد، ستكون بين "الفريقين الأفضل على الصعيد الهجومي".

وأوضح اللاعب في تصريحات بعد الإعلان عن نتائج القرعة التي أقيمت اليوم في مدينة نيون السويسرية قائلا "ستكون جولة صعبة، مواجهة بين أفضل فريقين هجوميين في العالم".

وأضاف "ستكونان مباراتين كبيرتين، ولدي آمال كبيرة في الصعود للنهائي".

يذكر أن بايرن نجح في نسخة عام 2012 من البطولة في التأهل إلى نهائي البطولة على حساب الريال بركلات الترجيح، إلا أنه خسره أمام تشيلسي الإنجليزي.