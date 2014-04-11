بايرن المحطة الثالثة لقطار ريال مدريد في دوري الأبطال 2014

يواجه ريال مدريد فريق بايرن ميونيخ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ليصبح الفريق الألماني الثالث الذي يواجهه ريال مدريد هذا الموسم في البطولة.

ويأتي البايرن كالمحطة الثالثة في طريق الملكي إلى النهائي بعد أن تخطى شالكه في دور الـ16 بمجموع المباراتين 9-2 لتوقعه القرعة في مواجهة بروسيا دورتموند الذي تخطاه بصعوبة 3-2 بمجموع المباراتين.

ليأتي الدور على بايرن ميونيخ حامل اللقب وأقوى مرشح للبطولة هذا العام ليكون المحطة الثالثة في طريق ريال مدريد نحو اللقب العاشر.

ويلتقي ريال مدريد مع بايرن ميونيخ ذهابا في سانتياجو برنابيو نهاية هذا الشهر على أن تقام العودة في أليانز أرينا.