أخبار عاجلة

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بايرن المحطة الثالثة لقطار ريال مدريد في دوري الأبطال 2014

Google+ Print
بايرن المحطة الثالثة لقطار ريال مدريد في دوري الأبطال 2014 بايرن المحطة الثالثة لقطار ريال مدريد في دوري الأبطال 2014

يواجه ريال مدريد فريق بايرن ميونيخ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ليصبح الفريق الألماني الثالث الذي يواجهه ريال مدريد هذا الموسم في البطولة.

ويأتي البايرن كالمحطة الثالثة في طريق الملكي إلى النهائي بعد أن تخطى شالكه في دور الـ16 بمجموع المباراتين 9-2 لتوقعه القرعة في مواجهة بروسيا دورتموند الذي تخطاه بصعوبة 3-2 بمجموع المباراتين.

ليأتي الدور على بايرن ميونيخ حامل اللقب وأقوى مرشح للبطولة هذا العام ليكون المحطة الثالثة في طريق ريال مدريد نحو اللقب العاشر.

ويلتقي ريال مدريد مع بايرن ميونيخ ذهابا في سانتياجو برنابيو نهاية هذا الشهر على أن تقام العودة في أليانز أرينا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع