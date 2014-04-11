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بايرن ميونيخ عن مواجهة ريال مدريد: فرصة لصناعة التاريخ

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بايرن ميونيخ عن مواجهة ريال مدريد: فرصة لصناعة التاريخ بايرن ميونيخ عن مواجهة ريال مدريد: فرصة لصناعة التاريخ

أكد كارل هاينتس رومينيجه الرئيس الشرفي لبايرن ميونيخ أن فريقه لديه الفرصة لناعة تاريخ جديد أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وأوقعت القرعة بايرن ميونيخ حامل اللقب في مواجهة مع ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وقال رومينيجه في تصريحات للموقع الرسمي لبايرن "هذه مواجهة يتطلع إليها كل عشاق كرة القدم، فهي مباراة صعبة ولكنها جذابة".

وتابع "لدينا فرصة كبيرة لصناعة التاريخ، نريد أن نحافظ على اللقب لأول مرة في أوروبا، وهذا هو أملنا".

ولم ينجح أي فريق أوروبي في التتويج بدوري الأبطال لموسمين على التوالي منذ انطلاق المسابقة.

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