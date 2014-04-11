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راؤول ينتظر طفله السادس

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راؤول ينتظر طفله السادس راؤول ينتظر طفله السادس

راؤول – أشريفية

ينتظر المهاجم الإسباني المخضرم راؤول جونزاليس، لاعب السد القطري، ولادة طفله الثاني من زوجته مامين سانث.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن ولادة الطفل، الذي لم يتم حتى الآن معرفة جنسه، ستتم مطلع العام المقبل، وتأتي بعد خمسة أعوام من ولادة طفلته ماريا.

يشار إلى أن راؤول جونزاليس البالغ “36 عامًا”، تزوج عام 1999 وأنجب خمسة أبناء هم “خورخي، وهوجو، والتوأم إيكتور وماتيو، وماريا”.

ومن المعروف أن راؤول رحل عن ريال مدريد في يوليو من عام 2010 لينضم إلى شالكة الألماني، قبل أن يوقع في أبريل من عام 2012 للسد القطري.

وكالات

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