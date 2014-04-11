محكمة النقض بجزيرة باليرمو تقضي بتوقيف مساعد برلسكونى المختبيء في لبنان

أصدرت محكمة النقض في باليرمو بجزيرة صقلية مذكرة توقيف ضد عضو مجلس الشيوخ السابق مارتشيلو ديللوتري والذراع اليمنى لرئيس الوزراء الاسبق سلفيو بيرلسكونى فى جزيرة صقلية , (من حزب شعب الحرية) وإبلاغ الانتربول الدولى بضبطه وإحضاره لآيطاليا , حيث كان متوقعا إختفاءه , بعد أن ترددت انباء عن اختبائه منذ التاسع من الشهر الجارى في لبنان , اى بعد أربعة أيام من صدور المذكرة .

ومن المقرر أن تصدرالمحكمة قرارا بتأييد إدانة ديللوتري بالسجن لسبع سنوات بتهمة التواطؤ مع المافيا، في جلسة الاستئناف .

ووفقا لمصادر إعلامية محلية، فإن ” ديللوتري يحمل جوازي سفر دبلوماسيين على الأقل” ولكن الخارجية الايطالية نفت ذلك في وقت لاحق.

أمّا “المحققون فهم مقتنعون بأن السيناتور السابق في لبنان بهدف الوصول من هناك الى غينيا أو إلى جمهورية الدومينيكان” في منطقة الكاريبي. وبرز في إحدى عمليات التنصت أن شقيق السيناتور تحدث إلى صاحب مطعم، مطالبا بـ”الإسراع بالأمر” مشيرا إلى أن غينيا التي “تمنح جوازات سفر دبلوماسية بسهولة “.

ا.ش.ا