5 مسيرات لأنصار الإخوان بالمنيا رفضاً لترشح السيسى للرئاسة

شهدت محافظه المنيا خروج 5 مسيرات لأنصار الإخوان في جمعة “الانقلاب هو الخراب” التي دعا إليها التحالف الوطني لدعم الشرعية وجماعة الإخوان ومؤيديهم.

وقد خرجت مسيرتان من مدينه المنيا من منطقتي أبو هلال معقل جماعه الإخوان وحي غرب بعزبه شاهين نظمها جماعه الإخوان وأنصارهم رددوا خلالها الهتافات المناهضه للجيش والشرطه , للمطالبه باسقاط النظام، كما أعلنوا رفضهم ترشح المشير السيسي وزير الدفاع السابق ورددوا الهتافات المعاديه له , وتم تفريقهما بالغاز.

كما خرجت مسيرات بمركزي ملوي وديرمواس وقريه دلجا أيضاً التي شهدت خروج مسيرة لجماعه الإخوان ومؤيديهم , وفي قريه إطسا بمركز سمالوط خرجت مسيرة مماثلة نظمها جماعه الإخوان وأنصارهم للتأكيد علي المطالب ذاتها.