حبس المتهم الرئيسى فى اشتباكات “الدابودية والهلايل” بأسوان 4 أيام

قررت نيابة أسوان حبس المدرس المتهم الرئيسى بالتحريض واثارة الفتنة فى احداث الاشتباكات التى وقعت بين قبيلتى الدابودية والهلايل وراح ضحيتها 26 شخص أربعة أيام على ذمة التحقيقات .

وكانت مباحث أسوان تمكنت من القبض على نجم الدين ابراهيم محمد حسن 44 سنة مدرس ومقيم الامبر كاب ، بحيازته عدد33 زجاجه ملوتوف و مقبض خشبى خاص بسلاح نارى .

والمتهم من العناصر الإخوانية النشطة ومتهم بامداد قبيلة الدابودية بالاسلحة، وكذلك امداد المتهم بسام عامر عبد المتعال أحمد بالاسلحة النارية المضبوطة حيازته 3)بندقيه آليه وبعرض المتهم على النيابة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات .