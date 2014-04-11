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حبس المتهم الرئيسى فى اشتباكات “الدابودية والهلايل” بأسوان 4 أيام

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حبس المتهم الرئيسى فى اشتباكات “الدابودية والهلايل” بأسوان 4 أيام حبس المتهم الرئيسى فى اشتباكات “الدابودية والهلايل” بأسوان 4 أيام

صورة أرشيفية

قررت نيابة أسوان حبس المدرس المتهم الرئيسى بالتحريض واثارة الفتنة فى احداث الاشتباكات التى وقعت بين قبيلتى الدابودية والهلايل وراح ضحيتها 26 شخص أربعة أيام على ذمة التحقيقات .

وكانت مباحث أسوان تمكنت من القبض على نجم الدين ابراهيم محمد حسن 44 سنة مدرس ومقيم الامبر كاب ، بحيازته عدد33 زجاجه ملوتوف و مقبض خشبى خاص بسلاح نارى .

والمتهم من العناصر الإخوانية النشطة ومتهم بامداد قبيلة الدابودية بالاسلحة،  وكذلك امداد المتهم بسام عامر عبد المتعال أحمد بالاسلحة النارية المضبوطة حيازته 3)بندقيه آليه وبعرض المتهم على النيابة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات .

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