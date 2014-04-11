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أمن الجيزة يضبط خلية إرهابية بمدينة 6 أكتوبر

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أمن الجيزة يضبط خلية إرهابية بمدينة 6 أكتوبر أمن الجيزة يضبط خلية إرهابية بمدينة 6 أكتوبر

تمكن ضباط مباحث الجيزة من القبض على طالب يقود خلية إرهابية بمدينة السادس من أكتوبر، بحوزته فيديوهات وصور ومخططات إرهابية ومنشورات تدعوا للتصعيد بالجيزة.

بدات تفاصيل الواقعة بمعلومات وردت للواء كمال الدالى مدير أمن الجيزة مفادها وجود طالب بأكتوبر يقود خلية إرهابية جديدة.

وتم إعداد مأمورية أمنية شارك فيها ضباط مباحث الجيزة والأمن الوطنى والأمن المركزى، وتم القبض على المتهم “عمر.ر” 22 سنة طالب بإحدى الجامعات الخاصة، مقيم الحى الرابع بأكتوبر.

وعثرت قوات الأمن بقيادة المقدم فوزى عامر رئيس مباحث قسم ثان أكتوبر بحوزة المتهم على هاتف محمول محمل عليه صور وشعارات تنظيم الإخوان الإرهابى وصور معادية للقوات المسلحة، وأخرى لاعتصامى رابعة والنهضة وجهاز لاب توب محمل عليه صور ومقاطع خاصة للتنظيم الإرهابى، وبعض الكتب منها “أسئلة الثورة – وكتب خاصة بالإمام حسن البنا – السيد قطب للأعمال الشعرية” وكراسة مدون عليها “مخيم التصعيد الثانى بالجيزة” ورقة حول أحداث العنف الأخيرة بالمقطم وورق عليه إشارة رابعة وصورة للرئيس المعزول وصورتان لحزب الحرية والعدالة، وعلم الجيش السورى الحر.

وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.

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