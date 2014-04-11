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السلطات النرويجية تحذر من إنهيارات جليدية خلال عطلات عيد الفصح

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السلطات النرويجية تحذر من إنهيارات جليدية خلال عطلات عيد الفصح السلطات النرويجية تحذر من إنهيارات جليدية خلال عطلات عيد الفصح

حذرت السلطات النرويجية اليوم الجمعة من خطر الانهيارات الجليدية خلال عطلات عيد الفصح خلال شهر أبريل الحالي، خاصة وأن العديد من المواطنين النرويجيين يبدأون في إجازاتهم اعتبارا من اليوم ليتوجهوا إلى المناطق الجبلية للتريض أو قضاء عطلاتهم.

ونقلت محطة (إنركو) الإعلامية الرسمية عن خبراء الأرصاد أن الخطر يتزايد في شمال النرويج بشكل خاص، حيث وقعت العديد من الإنهيارات الجليدية على مدى الأسابيع الماضية.

وأشاروا إلى أن العديد من المناطق في النرويج شهدت تقلبات مناخية غير مسبوقة خلال فصل الشتاء الحالي، مما يجعل من المناطق التي إعتاد من قبل المتزحلقون على الجليد إرتيادها شديدة الخطورة.

وذكرت المحطة إن خمسة أشخاص لقوا حتفهم في العام الماضي نتيجة لانهيارات جليدية موضحة أنه تم إستدعاء فرق المراقبة التابعة للصليب الأحمر النرويجي لتقوم حاليا بدوريات في حوالي ١١ موقعا يرتاده محبي التزحلق على الجليد في مختلف أنحاء النرويج.

ا.ش.ا

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