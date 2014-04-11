عزيز الشافعي يطلق أول أغنية عاطفية في مشواره الفني

يستعد الفنان المصري عزيز الشافعي خلال أيام قليلة، لإطلاق أغنية عاطفية تعتبر الأولى في مشواره الفني وتحمل عنوان "لحقتي".

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد إبراهيم، ووتريات تامر غنيم، وميكس وماستر هاني محروس وتم تسجيلها في إستديو أم ساوند، وقد قام الشافعي بتصويرها فيديو كليب تحت إدارة المخرج حسام الحسيني، على أن يتم عرض الكليب عبر قناة "مزيكا" بدءاً من 14 أبريل/نيسان 2014.

يُذكر أن "لحقتي" تعد العمل الغنائي الأول الذي يطرحه عزيز بعد انفصاله عن شركة "توب ميوزك" للانتاج الغنائي.

وفي هذا السياق يُناشد عزيز الشافعي محبيه بدعمه ومساندته في هذه الخطوة التي يخوضها لأول مرة في ظل الظروف الحالية.

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