أخبار عاجلة

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

عزيز الشافعي يطلق أول أغنية عاطفية في مشواره الفني

Google+ Print
عزيز الشافعي يطلق أول أغنية عاطفية في مشواره الفني عزيز الشافعي يطلق أول أغنية عاطفية في مشواره الفني

يستعد الفنان المصري عزيز الشافعي خلال أيام قليلة، لإطلاق أغنية عاطفية تعتبر الأولى في مشواره الفني وتحمل عنوان "لحقتي".
الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد إبراهيم، ووتريات تامر غنيم، وميكس وماستر هاني محروس وتم تسجيلها في إستديو أم ساوند، وقد قام الشافعي بتصويرها كليب تحت إدارة المخرج حسام الحسيني، على أن يتم عرض الكليب عبر قناة "مزيكا" بدءاً من 14 أبريل/نيسان 2014.
يُذكر أن "لحقتي" تعد العمل الغنائي الأول الذي يطرحه عزيز بعد انفصاله عن شركة "توب ميوزك" للانتاج الغنائي.
وفي هذا السياق يُناشد عزيز الشافعي محبيه بدعمه ومساندته في هذه الخطوة التي يخوضها لأول مرة في ظل الظروف الحالية.

 

تابعوا أيضاً:
أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان

فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان

فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك»

فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك»

فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي

فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي

فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام

فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام