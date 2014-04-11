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تامر حسني يستعين بـ 20 حارساً خاصاً لحمايته

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تامر حسني يستعين بـ 20 حارساً خاصاً لحمايته تامر حسني يستعين بـ 20 حارساً خاصاً لحمايته

استعان الفنان تامر حسني بشركة حراسة خاصة لإمداده بعدد من ألحرس الشخصيين، لملازمته أثناء تصوير مسلسله الجديد «فرق التوقيت»، رغم أن المنطقة التي يقوم تامر بالتصوير فيها ليست منطقة شعبية أو عشوائية، بل يقوم بالتصوير في شارع الهرم بالجيزة. تامر لا يقوم بالتصوير إلا بعد التأكد من وجودهم حوله وانتشارهم في المكان بأكمله.
المسلسل من تأليف الكاتب محمد سليمان عبد الملك، وإخراج إسلام خيري، ومن المقرّر عرضه في رمضان المقبل.

 

 

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