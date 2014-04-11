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هند صبري غاضبة من ياسمين عبد العزيز

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هند صبري غاضبة من ياسمين عبد العزيز هند صبري غاضبة من ياسمين عبد العزيز

علمت "سيدتي نت" أن حالة من السخط تسيطر على هند صبري بعد معرفتها بأن ياسمين عبد العزيز تقدم نفس قصة مسلسلها الشهير "عايزة أتجوز" في فيلمها الجديد الذي يحمل اسم "مطلوب عريس"، حيث تجسد ياسمين دور فتاة عانس تبحث عن عريس طوال أحداث الفيلم حتى تلتقي به في النهاية.
من جانبه، وافق كريم عبد العزيز بشكل مبدئي على مشاركة ياسمين عبد العزيز بطولة الفيلم. وتعدّ هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها كريم بياسمين عبد العزيز في السينما، حيث سبق والتقيا في مسلسل "امرأة من زمن الحب" لسميرة أحمد، والذي كان يمثل نقطة انطلاقة كل منهما الفنية.

 

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