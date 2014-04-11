أوباما تعلّم من كيت ميدلتون وأنقذ زوجته

يبدو أن الرئيس الأمريكي Barack Obama كان يتابع أخبار الدوقة Kate Middleton جيداً، حيث استفاد من المواقف المحرجة التي تعرّضت لها كثيراً أمام عدسات الكاميرات، فأنقذ زوجته Michelle Obama من الوقوع في مثل تلك المواقف.

فقد أنقذ الرئيس الأمريكي زوجته من تعرّضها لموقف محرج، حينما كانا يصعدان سلّم الطائرة، إذ تسبّبت الرياح في ارتفاع تنورتها، ما استدعى مسارعة الرئيس إلى وضع يده أسفل التنورة ليمنعها من الارتفاع.

وبذلك، أبعد الرئيس Obama عن زوجته شبح الباباراتزي والصور المحرجة، بعد أن نالت الدوقة Kate من ذلك نصيب الأسد، في مواطن كثيرة، كان آخرها لدى وصولها إلى ويلينغتون، في نيوزيلندا، منذ أيام، إضافة إلى ارتفاع فستانها إلى درجة كبيرة عام 2011، ما أجبر الملكة على منعها من ارتداء الثياب القصيرة.

يُذكر أنّ الرئيس Barack Obama وزوجته السيّدة الأولى Michelle Obama كانا في طريقهما من هيوستن إلى تكساس عندما اشتدت الرياح .

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