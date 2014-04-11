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جينيفر أنيستون تكشف عن بعض التحضيرات لحفل زفافها

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جينيفر أنيستون تكشف عن بعض التحضيرات لحفل زفافها جينيفر أنيستون تكشف عن بعض التحضيرات لحفل زفافها

كشفت تقارير جديدة أنّ الممثلة الأمريكية Jennifer Aniston وخطيبها الممثل الأمريكي Justin Theroux يخططان لعقد حفل زواجهما في ولاية هاواي، حيث يُرجّح أن يتمّ الزواج هذا العام.

وبعد أن عقد الثنائي خطوبتهما في آب 2012، كان من المقرّر أن يتزوجا في مكسيكو، إلاّ أنهما بدّلا مكان حفل الزفاف ليُصبح في هاواي، على أن يكون حفلاً بسيطاً جداً، بحضور 20 شخصاً فقط.

وينشغل الثنائي هذه الفترة بأعمالهما، إذ يقوم Theroux بتصوير مشاهده في فيلم " The Leftovers" بولاية نيويورك، فيما تقوم Aniston المعروفة بشعرها الأشقر الطويل بتصوير فيلم Cake، حيث تظهر فيه بحلّة غريبة جداً عن الجمهور، من خلال دور أمّ ذات شعر أسود قصير، تعاني من وجع مزمن، جراء تعرّضها لحادث سير، فيما يَظهر خدش على وجهها الأيمن.

 

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