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Jean Paul Gaultier يفتتح معرضه في لندن

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Jean Paul Gaultier يفتتح معرضه في لندن Jean Paul Gaultier يفتتح معرضه في لندن

الجمعة 11-04-2014 14:04

بيروت- هلا جرجورة

أربعون عاماً من الإبداع والابتكار تجتمع في معرض واحد يقام في لندن في صالة باربيكان، يمتد من التاسع من أبريل/ نيسان وحتى الخامس عشر من أغسطس/آب، ويحتفل بالمصمم الفرنسي الكبير Jean Paul Gaultier. سيتمكن عشاق الموضة ومحبي Gaultier من الإطلاع على أعماله الرائعة عن كثب وإلقاء نظرة قريبة على أسلوبه المميز في التصميم والذي يجمع بين الحرفة العالية، الأفكار العصرية والجرأة، في تجربة فريدة من نوعها وفي طريقة عرض مميزة. ان كنتم تعيشون في لندن أو تخططون لزيارتها هذا الصيف، لا تجعلوا فرصة مشاهدة هذا المعرض تفوتكم.

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سيدتي