غدا..815 ألف جزائري بفرنسا مدعوون للتصويت في الانتخابات الرئاسية

ذكرت السفارة الجزائرية بباريس اليوم الجمعة أن حوالى 815 الف مواطن جزائرى مقيم فى الاراضى الفرنسية مدعوون اعتبارا من الغد السبت للتصويت فى الانتخابات الرئاسية.

وأوضحت السفارة فى بيان لها أن الانتخابات بالنسبة للمواطنين الجزائريين فى فرنسا ستستمر حتى السابع عشر من الشهر الجارى ، ودعت جميع المواطنين الجزائريين المسجلين على القوائم الإنتخابية بالقنصليات الجزائرية بفرنسا للإدلاء بأصواتهم من أجل إختيار رئيسهم القادم.

ونشرت السفارة الجزائرية قائمة مراكز الاقتراع بحسب المناطق فى الاراضى الفرنسية ومنها خمسة مكاتب بباريس وضواحيها ، وأربعة فى جنوب فرنسا ” مرسيليا ، ومونبلييه ، ونيس ، تولوز ” ، بالاضافة إلى أربعة مراكز فى ” ليون ، جرونوبل ، سانت اتيان ، بيزانسون ” ، واثنان في الغرب والجنوب الغربي ” نانت وبوردو ” ، والشمال “مدينة ليل ” فضلا عن اثنين في شرق فرنسا بستراسبورج وميتز.

وتظهر فى بعض شوارع العاصمة الفرنسية صورا للرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة المرشح لولاية رابعة..كما يتم توزيع أوراق دعائية لبوتفليقة ومنافسه الأبرز على بن فيليس فى شوارع وأسواق منطقة “باربيس” بشمال باريس ، التى تقطنها غالبية الجاليات العربية بالعاصمة الفرنسية.

ويعيش فى فرنسا ما يقرب من 8ر1 مليون جزائرى أى ما يعادل نحو 80 بالمائه من أعداد الجزائريين فى الخارج.

ا.ش.ا