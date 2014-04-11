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قرعة الدوري الأوروبي: اليوفي يواجه بنفيكا وإشبيلية أمام فالينسيا

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قرعة الدوري الأوروبي: اليوفي يواجه بنفيكا وإشبيلية أمام فالينسيا قرعة الدوري الأوروبي: اليوفي يواجه بنفيكا وإشبيلية أمام فالينسيا

يورو ليج

اصطدم يوفنتوس الإيطالي بنظيره بنفيكا البرتغالي في نصف نهائي الدوري الأوروبي، بينما وقع إشبيلية الإسباني في مواجهة مواطنه فالنسيا في نفس الدور.

وأجريت قرعة نصف نهائي البطولات الأوروبية اليوم الجمعة وأسفرت عن سقوط بنفيكا – وصيف البطولة السابقة – في مواجهة صعبة أمام يوفنتوس.

ويطمح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي الدوري الأوروبي هذا الموسم خاصة أنه سيقام على ملعبه في تورينو.

ويستضيف بنفيكا مباراة الذهاب في 24 أبريل بينما يستقبل يوفنتوس مباراة العودة.

وعلى الجانب الآخر، سيستقبل إشبيلية فالينسيا في مباراة الذهاب بينما يستضيف الخفافيش مباراة الإياب.

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