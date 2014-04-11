وزير الزراعة يتفقد حديقة الأورمان بالجيزة ويتابع بنفسه أعمال التطوير بالحديقة

قال الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، أن حديقة الاورمان لم تشهد أية تطوير منذ إنشائها حتي فترة قصيرة، ومنذ تولينا الوزارة صدرت توجيهاتنا بضرورة وضع وتنفيذ خطة لتطوير هذه الحديقة لذلك تم التغيير في بعض الإدارات المسئولة لضمان سير العمل بشكل سريع.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية له صباح اليوم الجمعة بحديقة الاورمان بالجيزة، للوقوف على تنفيذ المرحلة الاولى من خطة تطوير الحديقة، والتى تتضمن والتى تتضمن المبنى الادارى و الحمامات و تركيب شبكتي الرى و الكهرباء فى النصف الأول منها.

وأوضح ابوحديد ان التطوير فى بعض المناطق بالحديقة لازال جارياً، وأنه سيتم ادخال نظام رى حديث للمسطحات الخضراء، بطريقة علمية وسليمة للحفاظ على الجمال الفريد والذى تتميز به الحديقة، مشيراً الى ان حديقة الاورمان هي حديقة نباتية فى الاساس يجب الحفاظ عليها وعلى الاشجار الموجودة بها، وانه سيتم اضافة عدد من الاشجار لوصف الحياة النباتية بها، فضلا عن انشاء قاعدة بيانات للأشجار الموجودة بالحديقة تشمل تاريخ زراعة هذه الأشجار والأنواع النادرة فيها بالاضافة الي انشاء قاعدة بيانات عامة للحدائق والمتنزهات النباتية في مصر وذلك لعمل إكثار للأنواع النادرة والحفاظ عليها.

ونبه الوزير الى ان اشجار الحديقة تعد ثروة كبيرة لمصر، وانه يجب ان تكون معرفة بالاسم العلمى والعربى والانجليزى لها، وذلك لإفادة الباحثين وزوار الحديقة.

وأكد وزير الزراعة على أن معرض الزهور هذا العام سوف يكون الأخير بحديقة الا ورمان على ان يتم إقامته بالمتحف الزراعي من العام القادم وذلك للحفاظ علي الحديقة وان يكون معرض الزهور في المستقبل فرصة جيدة لنشر تاريخ الزراعة من خلال رواد المعرض كذلك سيكون المعرض هذا العام فرصة لعرض العديد من النباتات الموجودة فى الشركات العاملة فى الزينة، وتنسيق الحدائق، معرباً عن أمله فى ان يشمل المعرض خلال المستقبل جميع الدول العربية بالاضافة الى مصر، وان يكون هذا العام أفضل من الاعوام السابقة، رغم قلة المشاركة، وللظروف التى تمر بها بعض الشركات.