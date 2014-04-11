أخبار عاجلة

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

وزير الأوقاف و التعليم والمفتي في بني سويف لافتتاح مسجد ووضع حجر أساس مدرسة

Google+ Print
وزير الأوقاف و التعليم والمفتي في بني سويف لافتتاح مسجد ووضع حجر أساس مدرسة وزير الأوقاف و التعليم والمفتي في بني سويف لافتتاح مسجد ووضع حجر أساس مدرسة

محافظ بني سويف

استقبل المستشار مجدي البتيتي ، محافظ بني سويف ، الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف ، ومحمود أبو النصر وزير التربية والتعليم والدكتور شوقى علام مفتى الديار المصريةفي زيارة لمحافظة بني سويف صباح اليوم الجمعة.

 من المقرر أن يقوم المحافظ وضيوفه من الوزراء ومفتى الجمهورية ، بالتوجه لقرية صفط راشين بمركز ببا لوضع حجر أساس مدرسة درويش الصياد الثانوية  بالإضافة إلي افتتاح مسجد عبدالفتاح يوسف ،  وأداء صلاة الجمعة والتي ينقلها التليفزيون المصري عبر قناتيه الفضائية المصرية ، والأولى فضلا عن الاذاعة المصرية على الهواء مباشرة في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي.
> وعقب الانتهاء من تفقد أرض الموقف الجديد بمركزببا يتوجه المحافظ ومرافقوه لمدينة بني سويف شرق النيل لوضع حجر أساس مدينة الحرفيين وضع حجر الأساس للمدرسة الثانوية الصناعية النوعية بمنطقة بياض العرب الصناعية ضمن توسعات المنطقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا