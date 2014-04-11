وزير الأوقاف و التعليم والمفتي في بني سويف لافتتاح مسجد ووضع حجر أساس مدرسة

استقبل المستشار مجدي البتيتي ، محافظ بني سويف ، الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف ، ومحمود أبو النصر وزير التربية والتعليم والدكتور شوقى علام مفتى الديار المصريةفي زيارة لمحافظة بني سويف صباح اليوم الجمعة.

من المقرر أن يقوم المحافظ وضيوفه من الوزراء ومفتى الجمهورية ، بالتوجه لقرية صفط راشين بمركز ببا لوضع حجر أساس مدرسة درويش الصياد الثانوية بالإضافة إلي افتتاح مسجد عبدالفتاح يوسف ، وأداء صلاة الجمعة والتي ينقلها التليفزيون المصري عبر قناتيه الفضائية المصرية ، والأولى فضلا عن الاذاعة المصرية على الهواء مباشرة في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

> وعقب الانتهاء من تفقد أرض الموقف الجديد بمركزببا يتوجه المحافظ ومرافقوه لمدينة بني سويف شرق النيل لوضع حجر أساس مدينة الحرفيين وضع حجر الأساس للمدرسة الثانوية الصناعية النوعية بمنطقة بياض العرب الصناعية ضمن توسعات المنطقة.