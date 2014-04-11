المؤبد غيابياً لـ 3 أشخاص بتهمة القتل العمد بنجع حمادي

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار الدكتور جابر المراغى، وعضوية المستشارين محمد عزت، وصفوت هندي، وأمانة سر محمد عبد العزيز وأحمد عمر، بالمؤبد غيابياً، لـ 3 أشخاص بتهمة القتل العمد.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر مايو من العام الماضي عندما تلقت مديرية أمن قنا بلاغاً بمقتل ” قرشي. أ . ف ” 46 سنة عاطل مقيم بقرية حمره دوم بنجع حمادى، وكشفت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة، كل من ” جمال.ا.ح ” ، و” أبو المجد.ع” وشقيقه “خالد،” حيث قاموا بإطلاق أعيرة نارية على المجني عليه بسبب خلافات بينهم، وتمكن المتهمون من الهرب.

وأحيلت القضية التي تحمل رقم 18287 لسنة 2013 جنايات نجع حمادي، إلى النيابة العامة، والمقيدة برقم 2447 كلى قنا، وقررت المحكمة غيابياً بالسجن المؤبد للمتهمين.