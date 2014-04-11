"بيوت الشباب" ينظم برنامجا لتدريب رؤساء مجالس الإدارات العربية

يشارك أشرف على عثمان، أمين عام الاتحاد العربى لجمعيات بيوت الشباب ورئيس مجلس إدارة جمعية بيوت الشباب المصرية بأول برنامج لتدريب رؤساء مجالس إدارات جمعيات بيوت الشباب العربية، بدعوة من الاتحاد المغاربى لجمعيات بيوت الشباب.

وأشار عثمان لـ"اليوم السابع" إلى أن برنامج رؤساء الجمعيات العربية يرتبط مع بيوت الشباب المغاربية باتفاقيات تعاون وعمل مشترك، وسيقام بمدينة الحمامات بمنطقة ياسمين الحمامات بالجمهورية التونسية، بحضور كل من الهولندى يورجن جروس مدير مشروع الجودة بالاتحاد الدولى لجمعيات بيوت الشباب، والدكتور ممدوح مندور عضو مجلس أمناء الاتحاد الدولى.